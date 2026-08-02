Єдиний раніше відкритий прикордонний перехід між Латвією та Білоруссю закрили. Офіційно Рига посилається на технічні труднощі, але відомо, що Мінськ посилив міграційний тиск.

Про це пише Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Латвійські прикордонники повідомили, що на переході в Патернієках трапилася аварія інформаційної системи, через яку неможливо виконувати оформлення перетину кордону. Служби не повідомляють, що є причиною проблеми. Невідомо також, коли буде відновлено функціонування.

Міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава раніше закликав жителів Латвії відмовитися від будь-яких подорожей у Білорусь. Він застерігав, що в умовах гібридної війни, яку веде Мінськ, використовуючи нелегальних мігрантів, безпечний перетин кордону може стати складним. Яніс Домбрава повідомив також, що захист кордону підтримає Естонія, яка спрямує цього тижня додаткові сили в Латвію. Приїхали також 20 прикордонників із Литви.

З початку року Латвія запобігла дев’яти тисячам спроб мігрантів незаконно перетнути кордон. Тих, кому вдається пройти, часто пізніше затримують прикордонні служби Литви, Польщі та Естонії.

Як повідомляло Інше ТВ, з 1 липня РФ закрила 7 залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією