Сибіга провів телефону розмову із главою МЗС Ірану після зустрічі Зеленського та Трампа

Міністр закордонних справ України під час діалогу наголосив, що всі дії України спрямовані виключно на захист від російської агресії та ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей.

Також очільник українського МЗС закликав Іран утриматися від будь-яких кроків, що можуть призвести до ескалації, та припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України.

Нагадаємо, напередодні Тегеран звинуватив Україну в ударі по іранському судну в Каспійському морі та пригрозив заходами у відповідь.