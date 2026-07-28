Сьогодні, 28 липня, росія втретє завдала удару по цивільному судну STAR VENTURE під прапором Ліберії (IMO 9586710), яке перебувало на якірній стоянці.

Про це повідомили в Адміністрації судноплавства, передає Інше ТВ.

На момент атаки судно було без вантажу та без екіпажу. Внаслідок повторного влучення зафіксовано задимлення в районі ходової рубки. Наразі проводиться робота з агентами та судновласниками щодо подальшого переміщення судна.

«Послідовні удари по одному й тому самому цивільному судну вкотре демонструють справжній характер російських атак. Під прицілом перебувають не лише портова інфраструктура чи вантажі — росія безпосередньо створює загрозу торговельному флоту та міжнародному судноплавству.

Незважаючи ні на що, продовжується робота із забезпечення функціонування морського коридору та безпеки судноплавства», – зазначили в Адміністрації судноплавства.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві внаслідок масованої атаки пошкоджені підприємство, портова інфраструктура, будинки, є поранені