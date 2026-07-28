У Тернополі 34-річний чоловік наклав собі турнікет на ліву ногу та заснув. Вранці наступного дня бригада швидкої допомоги доправила його до реанімаційного відділення. Попри зусилля лікарів кінцівку довелося ампутувати. Про це повідомили ZAXID.NET в медичній установі.

Про випадок написали в телеграм-каналі «ТернопільNimes». Там оприлюднили відео з чоловіком та його ногою, яка потемніла від дії турнікета. Медична директорка Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги Світлана Вус підтвердила ZAXID.NET інформацію про такого пацієнта.

Бригада швидкої допомоги привезла його в неділю вранці, 26 липня. Чоловіка забрали з помешкання на вулиці Фестивальній, однак він прописаний у Харкові. Зі слів пацієнта, турнікет він собі наклав, щоб потренуватися. Також додав, що у цей час вживав алкоголь.

«Йому було цікаво з тренувальною метою припинити кровопостачання в кінцівці та які це будуть відчуття. Хотів дізнатися, наскільки грамотно він може сам накласти турнікет. Він розповів, що наклав турнікет і поставив таймер, але заснув та не почув дзвінка. Прокинувся вранці з такою ногою», – розповіла Світлана Вус.

Вона зазначила, що кінцівка була знекровлена близько 12 годин. Лікарі намагалися врятувати ногу, але безрезультатно.

«Усі спроби робили, але врятувати не вдалося. Він це усвідомлює. Він був готовий відразу до ампутації, давав згоду. Але ми використали усі методи: зробили хірургічні втручання, провели електростимуляцію, визначили кровоплин в нижній кінцівці. Намагалися все зробити, але не змогли», – додала Світлана Вус.

У понеділок, 27 липня, чоловіку провели високу ампутацію ноги. Наразі він перебуває у лікарні в реанімаційному відділенні.

