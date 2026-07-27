Україна повертає війну в росію, звідки вона прийшла.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по об’єктах на Ростовщині, Ярославльщині та в Удмуртській Республіці, передає Інше ТВ.

«Цієї ночі наші далекобійні санкції спрацювали у Ростовському регіоні. Уражено експортний термінал приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту.

Також дипстрайки застосовувалися по нафтових об’єктах у Ярославському регіоні та Удмуртській Республіці, що за 1300 кілометрів від державного кордону України. Виконується план далекобійних санкцій та знижуємо можливості Росії фінансувати війну.

Дякую нашим воїнам Сил оборони України за влучну роботу там, що ще зовсім нещодавно було глибоким російським тилом. Нашими відповідями ми повертаємо війну в Росію, щоб зрештою у достойного миру був шанс», – зазначається в повідомленні Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Вночі атаковані порти в Ростові та Таганрозі (ВІДЕО)