На тлі тотального світового дефіциту антибалістичних ракет PAC-3, американці вперше за понад 30 років закуповують нові ракети PAC-2 GEM-T для ЗРК Patriot.

Американська компанія Raytheon під час конференції щодо квартальних прибутків, оголосила про нове замовлення на зенітні ракети PAC-2 GEM-T для зенітно-ракетного комплексу Patriot. Деталі нового замовлення не оголосили, але ймовірно тут може йтися про таємно укладену угоду у квітні на 441,6 мільйона доларів.

Це замовлення важливе й тим, що це перша закупівля зенітних ракет PAC-2 GEM-T для власних потреб США за останні понад 30 років. Весь цей час американці робили ставку на новіші зенітні ракети серії PAC-3, зокрема й MSE, що мають підвищені можливості у перехопленні балістичних цілей.

Про нове замовлення видання The War Zone, пише Defence Express

Вочевидь нове замовлення має на меті відновити спустошені запаси зенітних ракет для ЗРК Patriot, після фактично провальної операції “Епічна лють” проти Ірану в цьому році.

Варто зазначити, що PAC-2 GEM-T, хоч і розроблялись як ракети із можливістю протидії балістичним цілям, але їх антибалістичні можливості дуже обмежені. Водночас її наступниця PAC-3 MSE має іншу конструкцію, та спеціально призначена для перехоплення такого типу цілей, чим вже прославилась на весь світ.

PAC-2 GEM-T

Тож може виникнути запитання, чому ж американці купують тоді старіші PAC-2 GEM-T замість нових PAC-3 MSE, якщо вони не ефективно проти балістики.

Річ у тім, що потужності Lockheed Martin з виробництва PAC-3 MSE вкрай обмежені, й річні темпи зараз на рівні близько 620 ракет. Розширення виробництва триває повільними темпами, й займає багато років. Тому щоб не залишитись без ракет взагалі, американці в тому числі купують й PAC-2 GEM-T.

Запуск зенітної ракети PAC-2 GEM-T з ЗРК Patriot. Фото: US DoW

До того ж PAC-2 GEM-T краще за PAC-3 MSE підходять для перехоплення аеродинамічних цілей, як от крилатих ракет, безпілотників та літаків. При цьому вони ще й мають значно більшу дальністю ураження до 160 км.

Тому, перша закупівля ракет PAC-2 GEM-T за понад 30 років, має на меті не лише відновити загальні запаси зенітних ракет під Patriot, щоб мати змогу у разі чого хоч якось збивати балістичні цілі, але й зберегти можливості ураження аеродинамічних повітряних цілей з цього ЗРК на дистанції до 160 км.

PAC-3 ACE

Розмовляючи про PAC-3 MSE, варто пригадати й про те, що Lockheed Martin тільки но представив нову дешеву антибалістичну ракету PAC-3 ACE (Adapted Capability Effector) до ЗРК Patriot, яка має бути простіша та дешевша у два рази.