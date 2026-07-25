Україна та американська оборонна компанія Raytheon обговорили можливість збільшення постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, а також розширення виробництва озброєння напередодні зимового періоду, пише Кореспондент.

У переговорах також взяв участь тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Євгеній Хмара. Сторони обговорили шляхи прискорення постачання ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, збільшення їхнього виробництва та посилення української оборонної промисловості.

“Говорили про те, як швидко збільшити постачання ракет до систем Patriot перед зимою, розширити їх виробництво та зробити український ОПК ще сильнішим”, – заявив Корецький.

За його словами, окрему увагу приділили спільному виробництву засобів протиповітряної оборони. Метою є не лише забезпечення поточних потреб України, а й інтеграція українських оборонних можливостей у міжнародну систему безпеки.