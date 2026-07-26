Кількість зареєстрованих шлюбів в Україні у першому півріччі цього року зросла на 15,9% порівняно із аналогічним періодом минулого року – до 79,52 тис. за рахунок Києва, Дніпропетровської та Львівської областей, пише Iнтерфакс.

Згідно з його даними, одночасно кількість розірвань шлюбу скоротилася на 4,1% – до 12,18 тис., у тому числі за рішенням суду – на 9,3%, до 0,46 тис.

У Дніпропетровській області у січні-червні цього року кількість зареєстрованих шлюбів зросла майже в 2,7 разів – до 15,55 тис., у Львівський області – на 88,2%, до 8,91 тис, у Києві – на 38,3%, до 19,93 тис.

Загалом на Київ та ці дві області, за даними Мінюсту, прийшлося 55,8% від всіх шлюбів, тоді як за перше півріччя минулого року – лише 36,4%.

Найбільше скорочення кількості зареєстрованих шлюбів зафіксовано у Донецькій області – в 2,4 рази, до 0,23 тис.

У Херсонській області зниження склало 26,7% – до 0,16 тис., що є найнижчим показником серед усіх регіонів.

В інших областях кількість зареєстрованих шлюбів скоротилася від 24,6% (Чернігівська обл.) до 12% (Тернопільська).

Щодо розірвань шлюбу, то Тернопільській, Закарпатській та Чернігівській областях було зафіксовано їх збільшення від 16,6% до 11%, тоді як найбільше скорочення цього показника, якщо не рахувати прифронтові Херсонську та Донецьку області, відбулося у Житомирській та Полтавській областях – на 19,6% та 18,9% відповідно.

В Донецькій та Херсонській областях кількість зареєстрованих розлучень впала на 43,4% та 60% – відповідно до 56 та 20, тоді як в Києві зросла на 1,2% – до 1,80 тис.