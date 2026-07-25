Служба державної безпеки Грузії розпочала розслідування через масштабні аварійні відключення електроенергії, які сталися по всій країні 24 та 25 липня.

Справу відкрили за статтею 318 Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає відповідальність за диверсію, передає ЛБ.

Ідеться про перешкоджання нормальній роботі або пошкодження державних підприємств чи інших важливих об’єктів з метою зашкодити державним інтересам.

У відомстві зазначили, що надалі поетапно інформуватимуть суспільство про хід цього розслідування.