У Міністерстві оборони України дали відповідь на рекомендації тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо використання бодікамер військовослужбовцями ТЦК. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

За словами Гончаренка, Міноборони готує реалізацію наступних рішень:

зобов’язати ТЦК зберігати фотоматеріали та відеозаписи з камер впродовж 90 календарних днів;

заборонити вимкнення бодікамер під час мобілізаційних заходів у будівлях ТЦК та СП та на прилеглій території.

Дуже довгий час під час засідань ТСК я з колегами обговорювали питання бодікамер. Неодноразово ми чули, що “у приміщенні камери вимикаються”, “у групи оповіщення не було камер” або “записи з камер вже видалені”. Тепер завдяки рішенням Тимчасової слідчої комісії це питання буде врегульовано, і в нашій країні буде менше “бусифікації”, катувань наших громадян та інших жахіть, які майже кожного засідання розглядаються на ТСК – зазначив Гончаренко.