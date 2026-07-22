Після неуспішних переговорів з Дональдом Трампом Володимир Путін переглянув свою позицію щодо окупованих територій України. Про це з посиланням на інсайдерів у Кремлі пише Bloomberg, передає ЛБ.

Настрій у президента Росії, кажуть джерела, змінився досить різко. Путін вже вважає свою зустріч з главою Білого дому на Алясці провальною, адже жодного бажаного результату щодо України досягнути не вдалось.

Раніше начебто Путін був готовий на обговорення певних територіальних компромісів з Вашингтоном і Києвом. Зараз він прагне повного захоплення Донецької області, а також збереження за росіянами частини територій Сумщини та Харківщини. Саме ці землі у прикордонні мають стати буферною зоною.

Також до такої позиції Путіна схилили успішні удари України по російських об’єктах, особливо боляче він сприйняв атаки по Москві і загалом паливну кризу.

Не переконує змінити думку Путіна і підтримка Трампом законопроєкту про санкції проти Росії, які передбачають тарифи для найбільших покупців російської нафти. Умова, яку ставить Путін, кажуть джерела, залишається тією самою – повна окупація Донеччини і лише тоді можливі перемовини.