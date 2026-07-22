Про нове призначення повідомив президент Зеленський.

-Визначили порядок подальших кроків. Сьогодні будуть формалізовані рішення щодо заміни керівництва Збройних Сил України – відповідні укази готуються. Разом із Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк – дуже досвідчений військовий, із яким новий Головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну. Важливо, щоб усі складові нашої армії і надалі функціонували абсолютно злагоджено. Так само разом визначили, як в подальшому Олександр Сирський та Андрій Гнатов служитимуть захисту нашої держави.

Обговорили, які організаційні рішення мають бути реалізовані. Зокрема, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і посилення можливостей наших підрозділів, розвитку корпусної системи. Відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних Сил України виконувати оборонні завдання – це практичний, ефективний процес мобілізації. Подякував Силам оборони України за виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також за ритмічність у виконанні мідстрайків. Євгеній Хмара займається вирішенням тих питань щодо постачання для дипстрайків та мідстрайків, які обговорювалися цими днями з бойовими командирами та виробниками зброї.

Проаналізували поточну ситуацію і виконання наших оборонних завдань на Олександрівському напрямку, на Донеччині та інших напрямках інтенсивних бойових дій. Дякую всім українським підрозділам за силу й повноцінну реалізацію відповідних операцій. Визначили кроки, рішення та призначення посадовців, які мають прискорити реалізацію ключових ініціатив у сфері захисту неба – наша антибалістична програма «Фрея», робота зі Сполученими Штатами щодо ліцензій на виробництво «петріотів», а також співпраця з нашими європейськими партнерами щодо визначених спільних програм.

Дякую Олександру Сирському та Андрію Гнатову! Бажаю Михайлу Драпатому та Ігорю Скибюку бойової удачі, перемог для України та успіху в ураженнях російських окупантів! Слава ЗСУ! Слава Україні!

Головне про нового начальника Генштабу:

▫️брав участь у боях за Іловайськ і Дебальцеве, а також в АТО/ООС на сході України;

▫️у 2014 році отримав поранення, але після лікування повернувся до служби;

▫️після початку повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Києва;

▫️командував 80-ю бригадою, яка відзначилася під час Харківського контрнаступу;

▫️за звільнення Ізюма отримав звання Героя України;

▫️має ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів;

▫️у 2024 році очолив ДШВ, а з червня 2025-го працював заступником начальника Генштабу.