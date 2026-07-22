Україна та Сполучені Штати підписали двосторонню заяву про наміри, яка закладає основу для безпрецедентного оборонного партнерства, повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу із посиланням на два джерела, обізнані з деталями угоди, пише УНН.

Два джерела підтверджують, що Україна уклала з Пентагоном важливу угоду про експорт українських безпілотників для військових випробувань у США – повідомив журналіст Алекс Рауфоглу у X.

“Угода укладена”, — сказав один чиновник.

“Її підписали обидві сторони”, — підтвердило інше джерело.

Двостороння заява про наміри, яку тепер підписали США та Україна, закладає основу для майбутньої співпраці в галузі безпілотників — першої угоди такого роду, пояснюють джерела.