Сьогодні за підсумками кількаденного спілкування з командирами наших корпусів, які виконують найважливіші бойові завдання, Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну зустріч Ставки.

Вперше було пряме, безпосереднє спілкування основних наших виробників зброї та обладнання з командирами корпусів, які реально використовують продукцію, міністерствами оборони України та фінансів, а також основними спеціальними службами нашої держави, зазначив Президент.

У Ставці взяли участь командувач ДШВ ЗСУ, командири 10-го, 11-го, 19-го армійських корпусів, «Хартії» та «Азову» і представники цвіту нового українського оборонного сектору.

«Більшість питань абсолютно практичні – щодо реальних бойових потреб, гальмування в забезпеченні, невирішених питань у закупівлях, необхідного додаткового фінансування і контрактів на постачання: дрони всіх типів та НРК, далекобійні снаряди для артилерії, які потрібні фактично на кожному напрямку інтенсивних бойових дій, інше обладнання. Домовились, що буде започаткований регулярний формат саме такого спілкування між корпусами, виробниками й урядовими структурами за координації Міністерства оборони та РНБО.

Окремо обговорили конкретні показники дефектів продукції, що були виявлені на рівні застосування у бойових підрозділах. Важливо, щоб виробники чули такі відгуки й оперативно виправляли те, що необхідно. На завтра призначив зустрічі ще з іншими командирами корпусів: відгук має бути від усієї нашої корпусної системи Сил оборони України.

Продовжу визначати, які корективи в стратегію оборони України слід внести, і які пріоритети у виробництві та постачанні у війська повинні бути реалізовані якнайшвидше. Багато питань щодо ППО і, відповідно, завдань для системи МЗС України та загалом нашої дипломатії.

Вдячний усім сьогодні за відвертість, щирість і змістовність. Україна має увійти у серпень максимально посиленою та підготуватись до різних варіантів подій і поведінки Росії восени. Дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному воїну, кожному підрозділу, які захищають наші позиції і знищують російські сили. Слава Україні!», – мовиться в коментарі Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський зустрівся з Білецьким, Оболєнським і Апостолом (ФОТО)