Міністерство закордонних справ Казахстану вимагало в української влади негайно припинити атаки на танкери, які перевозять казахстанську нафту через інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Чорному морі.

Про це пише The Moscow Times, передає Mind.

У відомстві заявили, що удари по таких суднах є «неприпустимим посяганням на економічні інтереси» країни, та попередили, що Астана залишає за собою право добиватися відшкодування завданих збитків.

Причиною заяви стали кілька атак на танкери протягом останніх днів. За інформацією КТК, 19 липня безпілотники пошкодили танкери Asia та Nissos Ios, які завантажували казахстанську нафту в терміналі КТК у Новоросійську.

У консорціумі стверджують, що постраждалих не було, витоку нафти вдалося уникнути, а судна зберегли плавучість.

У МЗС Казахстану також заявили, що раніше погоджений механізм обміну інформацією щодо цивільних суден, які заходять до Чорного моря для навантаження, «було навмисно проігноровано», що поставило під загрозу життя екіпажів.

Відомство закликало сторони дотримуватися норм міжнародного права та виробити механізми, які дозволять уникнути повторення таких інцидентів.

Як повідомляло Інше ТВ, Два танкери, плавучий кран, ЗРК «Бук» та інші військові об’єкти уразили Сили оборони, – Генштаб