Як повідомили у Генштабі, вночі уражено два танкери, плавучий кран, ЗРК «Бук» та інші військові об’єкти противника.

У ніч на 19 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.

Так, уражено два танкери в акваторії Чорного моря, а також плавучий кран в акваторії Азовського моря.

Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил російської федерації. Плавучі крани забезпечують виконання портових робіт, навантаження й розвантаження вантажів, а також підтримують функціонування морської логістики армії рф.

Також уражено зенітний ракетний комплекс «Бук» у районі Зеленопілля Запорізької області.

Окрім того, уражено автомобільний міст у районі Новоекономічного Донецької області, який противник використовує для військової логістики.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації.