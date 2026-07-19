Адміністрація президента США Дональда Трампа готується запустити низку грантових програм у Європі та інших регіонах світу для підтримки ініціатив, які поділяють цінності руху Make America Great Again (MAGA).

Це є частиною масштабного перегляду пріоритетів американської зовнішньої допомоги, повідомляє The Financial Times і Zn.ua.

Однією з головних цілей нової програми є підтримка свободи слова у Великій Британії та країнах Європи, яка, на думку адміністрації Трампа, опинилася під загрозою.

Згідно з документом Державного департаменту США, який отримала The Financial Times, адміністрація пропонує виділити 2 млн доларів на протидію цензурі, яка, як стверджується, виникає через європейські регуляторні акти, зокрема Закон про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA) та Закон про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA). У документі не зазначено, яка саме організація може отримати ці кошти.

Крім того, ще 5 млн доларів планують спрямувати на створення так званого «цивілізаційного альянсу» в Європі.

Передбачається, що грант можуть використати для підтримки проєктів, спрямованих на захист:

свободи слова;

політичної конкуренції;

національного суверенітету.

Підтримка консервативних організацій

Окремий документ, направлений американським законодавцям, передбачає 5 млн доларів для організації Free Speech Union International — міжнародної структури, створеної на базі британської Free Speech Union, яку заснував консервативний політик Тобі Янг.

Сам Янг повідомив FT, що організація лише висловила зацікавленість у поданні заявки на грант і поки офіційно не зверталася по фінансування.

Хоча Free Speech Union позиціонує себе як політично нейтральна організація, критики вважають її одним із головних захисників консервативних та «антивоук»-ініціатив.

Серед інших запропонованих програм:

2 млн доларів для організацій у Східній Європі та на Балканах, які протидіють, як зазначено, спробам підірвати західні цивілізаційні цінності;

фінансування боротьби із надмірним втручанням судової влади та цензурою в Бразилії, де США звинувачують владу у переслідуванні колишнього президента Жаїра Болсонару, союзника Трампа;

1 млн доларів на документування порушень прав людини щодо етнічних меншин у Південній Африці.

У документі прямо не згадуються білі жителі ПАР, однак адміністрація Трампа неодноразово заявляла, що вони нібито зазнають дискримінації та навіть геноциду з боку держави.

У Державному департаменті США наголосили, що всі програми поки перебувають на стадії обговорення.

«Програми все ще активно розглядаються, і отримання гранту не гарантується жодній організації, яка не відповідатиме всім федеральним вимогам та стандартам», — заявили у відомстві.

В одному з документів також згадується можливе виділення 7 млн доларів новому британсько-американському аналітичному центру 878, співзасновником якого є колишній британський міністр Джейкоб Ріс-Могг.

Однак співрозмовник FT повідомив, що наразі таких планів немає, а документ підготував молодший співробітник Держдепартаменту без погодження з частиною керівництва.

Найбільший грант

Найбільше фінансування — 40 млн доларів — планують надати американському Фонду пам’яті жертв комунізму (Victims of Communism Memorial Foundation). Організація була створена у 1993 році спеціальним актом Конгресу США, який підписав тодішній президент Білл Клінтон.

У Держдепартаменті зазначили, що фонд уже отримував державне фінансування, зокрема й за адміністрації Джо Байдена.

Запропонований грант значно перевищує нинішні масштаби організації: згідно з останньою податковою звітністю, її загальні активи становлять 12,1 млн доларів.

Видання зазначає, що новина про можливе фінансування з’явилася на тлі посилення риторики Дональда Трампа проти Демократичної партії, яку він дедалі частіше звинувачує у «комунізмі» напередодні проміжних виборів до Конгресу США, що мають відбутися у листопаді.