Представники «Укрзалізниці» офіційно роз’яснили правила дорожнього етикету та законні права пасажирів верхніх і нижніх полиць. Не всі про це знають.

Хто є повноправним господарем нижнього місця

У відповідь на численні запити громадян у соцмережах в «Укрзалізниці» наголосили, що правові відносини у вагоні чітко регламентовані. Проїзний документ, оплаченим пасажиром, дає конкретне спальне місце. Це означає, що людина з нижньої полиці є її одноосібним розпорядником на весь час прямування потяга. Пасажир зверху не має жодного юридичного права безцеремонно сідати вниз, аргументуючи це тим, що «йому незручно» або «так заведено», додає НП.

Як правильно ділити простір для сумок

Окремим приводом для залізничних сварок завжди виступав ручний багаж. В УЗ нагадали, що простір під нижнім сидінням не є спільним. Пасажири з верхніх полиць повинні відправляти свої чемодани та сумки виключно у верхні багажні ніші купе або на треті полиці плацкартних вагонів. Займати нижній рундук без дозволу сусіда знизу — прямому порушення чинних правил.

Тільки за взаємною згодою

Якщо власник квитка на нижнє місце проти, пасажиру зверху доведеться провести всю поїздку на своїй полиці. Заборона на використання чужого місця діє до самої кінцевої станції. Єдиний законний спосіб цивілізовано посидіти внизу або скористатися столом для обіду — ввічливо попросити дозволу у сусіда і дочекатися його добровільної згоди.

Офіційна позиція «Укрзалізниці» підтверджує: закон повністю на боці пасажирів нижніх полиць. Щоб подорож принесла лише позитивні емоції, залізничники закликають пасажирів поважати особисті кордони одне одного, не зловживати гостинністю попутників та вирішувати будь-які спірні моменти виключно шляхом ввічливого та доброзичливого діалогу.