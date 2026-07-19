Військово-морські сили США підписали контракт вартістю 418 мільйонів доларів на утилізацію першого у світі атомного авіаносця USS Enterprise (CVN-65).

Про це повідомляє Interesting Engineering і Уніан.

Підрядником обрали компанію NorthStar Maritime Dismantlement Services із міста Вернон у штаті Вермонт.

Підсумкова вартість угоди на утилізацію виявилася приблизно на 118 мільйонів доларів меншою, ніж передбачала попередня пропозиція. Водночас вона все одно велетенська – приблизно стільки сьогодні коштує новий корвет.

USS Enterprise – довідка

USS Enterprise (CVN-65) став першим у світі авіаносцем з ядерною силовою установкою, причому унікальний корабель отримав одразу вісім ядерних реакторів.

CVN-65 ввели до складу ВМС США у 1961 році. Попри плани побудувати серію з п’яти таких кораблів, Enterprise так і залишився єдиним представником свого проєкту. Головна причина цього – занадто висока ціна корабля.

Навіть сьогодні USS Enterprise має найбільшу довжину серед усіх бойових кораблів світу, яка становить 342 м. На його борту могли розміститися до 90 літаків та гелікоптерів. Стандартний екіпаж під час походів складався з близько 4600 осіб.

Гігантська довжина не робить Enterprise номінально найбільшим кораблем з усіх. Новий авіаносець USS Gerald R. Ford, хоча й не такий довгий (337 м), але має дещо більшу водотоннажність – 100 000 тонн проти близько 94 000 тонн у Enterprise.

Також Gerald R. Ford переважає старий авіаносець за своїми бойовими якостями – зокрема, через застосування електромагнітної катапульти (EMALS). Офіційно Enterprise вивели зі складу флоту у 2012 році.