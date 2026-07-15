До Києва прибули президент Румунії Нікушор Дан, президентка Молдови Майя Санду, президент Сербії Александр Вучич і президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.
Сьогодні наша країна відзначає День Української Державності та День Хрещення Київської Русі — України.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до України водинадцяте під час війни. Вона анонсувала ініціативи співпраці в оборонній сфері.
Про це президентка Єврокомісії написала у соцмережах.
Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026
It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning.
I will announce new initiatives to integrate our defence industries.
So we can produce more, and faster.
We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo
Вона відзначила, що Україна досягла «значного військового прогресу» і «що хід подій змінюється». Тому під час свого візиту посадовиця оголосить про нові ініціативи щодо інтеграції української та європейської оборонних галузей промисловості, «щоб ми могли виробляти більше і швидше».