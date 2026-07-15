До Києва прибули президент Румунії Нікушор Дан, президентка Молдови Майя Санду, президент Сербії Александр Вучич і президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Сьогодні наша країна відзначає День Української Державності та День Хрещення Київської Русі — України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до України водинадцяте під час війни. Вона анонсувала ініціативи співпраці в оборонній сфері.

Про це президентка Єврокомісії написала у соцмережах.

Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime.



It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning.



I will announce new initiatives to integrate our defence industries.



So we can produce more, and faster.



We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026

Вона відзначила, що Україна досягла «значного військового прогресу» і «що хід подій змінюється». Тому під час свого візиту посадовиця оголосить про нові ініціативи щодо інтеграції української та європейської оборонних галузей промисловості, «щоб ми могли виробляти більше і швидше».