У Чорному морі в ніч на середу було уражено 20 російських суден, повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді.

“Наступний кластер операції СБС “МоЛоЧКа” відкорковано до Дня Української Державності- Птахи СБС у Чорному морі. Рахунок відкрито: впольовано 20 перших танкерів у ЧМ за ніч 15 липня.

Загальний рахунок за 10 діб (06-15 липня)- 136 одиниць тіньового флоту).

Напарюваний хробачому люмпену міфами “уламок СРСР”, здолавши багатовіковий шлях з моменту хрещення Київської Русі до сьогодення, саме у День Української Державності починає наступний відлік.

116 суден тіньового флоту рф у Азовському морі- перший раунд морського бою завершено. Тепер море Чорне, 20:0 за сьогодні: впольовано 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози, 1 буксир. Офіційний звіт згодом, заразом з відеопруфами.

Керуючись нетерпимістю аж до лютої ненависті до будь-яких посягань на Неньку та спадковістю поколінь, що казацькими чайками століття тому боронили землі Українські та нищили значно більший та озброєніший османський флот.

Ніякого піратства, лавров,- джаст бізнес. Ваш, кривавий. У фокусі Волелюбного Українського Птаху. У безодню морську.

Буде тобі, враже…

На багаточисельні звернення про назву операції СБС “МоЛоЧКа”:

МЛЧК- МОсква Ляже Через Крим. Амінь. Все чорно-біло.

Ми встоїмо.

Москва ляже, МоЛоЧКа у дії.

Крим відгодуємо та відбудуємо”, – написав Бровді.