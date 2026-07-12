Росії бракує засобів, щоб зараз атакувати Польщу, втім Москва може вдатися до провокацій проти країни. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю Il Messaggero, пише Кореспондент.

Глава МЗС зазначив, що Польща не відчуває паніки щодо Росії, але серйозно ставиться до погроз з Москви.

“Занепокоєння є, бо Путін напав на Україну, ґрунтуючись на оптимістичних і цілком хибних оцінках. Він спричинив величезні людські страждання та серйозні економічні збитки по всій Європі, ухваливши це божевільне й злочинне рішення про вторгнення в Україну. Тому ми не можемо виключати, що, хоч він і не здатен перемогти, він все одно може ухвалити ще одне подібне рішення”, – сказав Сікорський.

Міністр коментував інформацію британської газети The Telegraph про те, що США нібито передали Варшаві попередження про можливу збройну провокацію Росії проти Польщі, щоб “випробувати рішучість НАТО”. Сікорський сказав, що не може ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, але “новина походить з авторитетного видання, тож, ймовірно, вона правдива”.

“Саме тому ми надсилаємо росіянам сигнал: ми знаємо, що вони щось готують, так само як це було перед вторгненням в Україну. І, заздалегідь викриваючи їхні наміри, я сподіваюся, що нам вдасться переконати їх відмовитися від своєї агресивної позиції”, – наголосив глава МЗС Польщі.

Водночас Сікорський впевнений, що Москва не має достатньо ресурсу для нападу на Польщу.

“Коли росіяни нам погрожують, ми сприймаємо ці погрози серйозно. Але сьогодні Путін не має засобів, щоб напасти на нас: щонайбільше він може спробувати влаштувати якусь провокацію. Йому досі не вдалося завоювати Донбас після майже 13 років спроб”, – додав глава польського МЗС.