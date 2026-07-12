У червні 2026 року інфляція в Україні сповільнилася до 7,2%, а ціни в місячному вимірі навіть дещо знизилися. Попри таку динаміку, Національний банк попереджає: уже найближчими місяцями ціновий тиск знову почне зростати.

Які продукти стали доступнішими зараз і що саме подорожчає в Україні найближчим часом – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Як повідомляє НБУ, у червні 2026 року інфляція в Україні сповільнилася до 7,2% у річному вимірі, а в місячному – ціни знизилися на 0,1%. Показники загальної інфляції відповідають квітневому прогнозу НБУ, проте базова інфляція прискорилася до 8,1% через зростання витрат бізнесу на зарплати, електроенергію та пальне.

Основні цінові зміни:

Сирі продукти: Ціни знизилися на 0,2% (р/р). Подешевшали свинина, курятина, яйця, овочі з літніх теплиць та фрукти.

Послуги: Дорожчали транспортні послуги, техобслуговування авто, курси водіння та сфера краси – інфляція послуг прискорилася до 13,7%.

Оброблені продукти: Темпи зростання залишилися на рівні 10,4%. Найбільше дорожчали соняшникова олія та заморожені напівфабрикати.

Адміністративні ціни: Прискорилися до 10,7% через підвищення тарифів на водопостачання в окремих містах та зростання цін на алкоголь і тютюн.

Пальне: Інфляція сповільнилася до 33,4% завдяки зниженню цін на дизель та автогаз у червні.

Нацбанк попереджає, що в найближчі місяці ціновий тиск зростатиме. Основними причинами стануть витрати на оплату праці, перегляд тарифів на воду та проїзд у громадському транспорті.