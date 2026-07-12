Керівників двох державних підприємств оборонного сектору звільнили з посад через порушення правил зберігання боєприпасів. Також посад позбулися інші посадовці, чиї дії могли спричинити тяжкі наслідки.

Про це заявили в АТ “Українська оборонна промисловість”, повідомляє РБК-Україна.

В оборонному концерні наголосили, що чітко дотримуються принципу невідворотності відповідальності. Звільнення посадовців відбулися за результатами попереднього розслідування. Причиною стали виявлені порушення законодавства та правил безпечного зберігання засобів ураження.

Окрім втрати посад, на винних чекає кримінальне переслідування.

“Усі винні, крім звільнення, також нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України”, – заявили в “Укроборонпромі”.

Наразі компанія повністю співпрацює зі Службою безпеки України та іншими органами досудового розслідування, передаючи їм усі необхідні документи.

Через надзвичайну подію в оборонному секторі розпочалися внутрішні інспекції. На всіх підприємствах Товариства триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження.

У компанії також висловили співчуття постраждалим та родинам загиблих.

“Наш обов’язок – зробити все можливе, щоб подібне більше ніколи не повторилося”, – підкреслили в концерні.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські окупанти атакували склад боєприпасів одного з підприємств “Укроборонпрому” у Вишневому, внаслідок чого виникла повторна детонація.

Пізніше у Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що об’єкт, на якому були вибухи у Вишневому, не належить ЗСУ, а військове командування діє відповідно до розпорядження Головнокомандувача Олександра Сирського щодо безпеки складів.