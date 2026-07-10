Одразу зауважимо, що нічого такого “розвінчуючого” у тому листі немає, й Інше ТВ припускає, що йдеться про час, коли майже одразу після початку війни Зеленський дав інтерв’ю російським журналістам, це був єдиний раз, але тоді ще здавалося, що звертатися до російського суспільства є сенс. Але сьогодні це листування виглядає самі розумієте як. Однак, про саму історію хакерського зламу пошти Собчак і про те, що там знайшли і оприлюднили.

8 липня журналістка та медіаменеджер Ксенія Собчак повідомила, що хакери зламали її електронну пошту і на деякий час отримали доступ до її телеграм-каналів. Тоді ж у каналах було опубліковано скріншоти із фрагментами її особистого листування. Журналістка назвала їх фейками та видалила, пише «Медуза».

Однак наступного дня хакерське угруповання Black Mirror та проект «ВЧК-ОГПУ» виклали ще більше скріншотів листування Собчак та деякі голосові повідомлення.

“Медуза не може підтвердити або спростувати справжність цих даних. Але ми вважаємо, що маємо розповісти про деякі зі злитих діалогів”.

Увага! У цьому вся тексті дуже багато мату.



Вдень 8 липня у двох телеграм-каналах Ксенії Собчак — «Собчак» та «Кривава пані» — було опубліковано такий пост (орфографія та пунктуація збережено):

“Сьогодні друзі надіслали мені посилання на приватний канал якоїсь хакерської групи, яка розмістила у себе моє листування. Мені нема чому соромитися у своїх думках і діях. Якщо хтось хоче, то нехай читає. Я навіть опублікую тут деякі «фрагменти» з цих як їх називають хакери «епізодів експонування».

До цього додавались скріншоти з повідомленнями у телеграмі, які нібито писала Собчак, та кілька відео за участю журналістки.

Буквально за кілька хвилин «Обережно, новини» — телеграм-канал новин, що належить Собчак, — повідомив, що канали «Собчак» і «Кривава пані» були зламані, доступ до них отримали шахраї і вони ж опублікували пост зі злитим листуванням.

Ще за кілька годин Собчак розповіла, що відновила доступ до каналів: «Досвід, якщо чесно, так собі. Здається, настав час їхати підфарбовувати тільки сивину, що з’явилася». Вона додала, що хакери «увели» її канали, зламавши електронну пошту. Скріншоти з листуванням, на той момент уже видалені, вона назвала фейковими.

На цих скріншотах була вотермарка з адресою сайту хакерського гурту Black Mirror. Сайт є «дзеркалом» телеграм-каналу Black Mirror, де повідомлялося, що хакери отримали доступ до архіву Собчак за 2015-2026 роки обсягом понад 350 гігабайт — і готові його продати.

9 липня у телеграм-каналі Black Mirror з’явилося більше листування та відео нібито з архіву журналістки. Ще кілька голосових повідомлень, отриманих від хакерів, виклав анонімний проект ВЧК-ОГПУ, який публікує компромат на представників російської влади.

Що відомо про Black Mirror та «ВЧК-ОГПУ»?

У листуванні є діалоги з Андрієм Єрмаком (з офісу Зеленського) та Сергієм Новіковим (з Кремля).

Якщо вірити хакерам, Ксенія Собчак та Андрій Єрмак, тоді голова офісу Володимира Зеленського, переписувалися та зідзвонювалися у березні 2022 року — невдовзі після того, як Росія напала на Україну. Єрмак називав Собчак розумною і казав, що мають багато спільних знайомих. Вона ділилася з ним подробицями роботи своєї редакції після початку війни:

“Ну поки що я виїхала з країни з дитиною. Але там мама та чоловік. Редакція переїжджає та працюватиме тут. На жаль рахунків та громадянства тут ніяких немає, тож вирішуємо. Найближчими днями закінчимо переїзд редакції, щось вирішуватимемо. Поки що пишемо перевірену інформацію і намагаємося чесно виконувати наш професійний обов’язок. Але стан найважчий, якщо чесно. І умови також”.

Де знаходилася на той момент Собчак і куди вона збиралася перевезти редакцію, з цього діалогу незрозуміло. Проте з іншого листування, яке хакери датували лютим-березнем 2022 року, випливає, що на початку повномасштабної війни журналістка виїжджала до Ізраїлю. У квітні 2022 року повідомлялося, що вона набула ізраїльського громадянства. Зараз Собчак каже, що ніколи не хотіла їхати з Росії, хоча мала для цього можливості.

Листування із Сергієм Новіковим — керівником управління громадських проектів АП, який після початку війни став головним цензором російської культури, — датовано липнем 2024 року. Діалог виглядає так:

Собчак: Сергію, добрий вечір, чи зручно вас набрати на секунду за однією культурною ініціативою?

Новіков: Ксенія, добрий вечір! Краще напишіть тут — не можу поки що говорити.

–Я знайшла спонсорські гроші зробити музичний фестиваль в Онєзі. Є список артистів, з якими ми поговорили. Ідея: підтримати російську провінцію, ми робили про ці місця фільм, звідси і вибір місця. Чи можу я надіслати бачення цього, щоб ви допомогли з узгодженням і порадили, чи всі артисти та програма підходять?

Новиков: Ксенія, оскільки в минулому я вже отримував закиди за те, що нібито узгоджував якісь ваші дії, то просто відповім: «ні» 🙂

Собчак: Чесно кажучи, зовсім не розумію, про які закиди йдеться. Я ніколи нікому не посилалася на жодні ваші погодження, навпаки, я переживала, що немає зв’язку якийсь, дуже хотілося б його відновити… Ось придумала проект, який мені здається корисним для нашої країни, намагаюся таким чином показати свою залученість. Можете просто порадити, як мені бути тоді? Мені здається важливим з кимось тримати зв’язок, щоб робити правильні кроки, як мені бути?

Що на це відповів Новіков, зі злитих матеріалів незрозуміло.

А також виправдання за інтерв’ю Іллі Ремесло та новини про бензинову кризу

У Собчак є свій медіахолдинг, до якого входять ютьюб-канал «Обережно, Собчак» (4,15 мільйона передплатників) і сітка телеграм-каналів: новинні «Обережно, новини» (1,6 мільйона передплатників) і «Обережно, Москва» (385 тисяч передплатників) (372 тисячі передплатників) та особистий «Кривава пані» (1,14 мільйона передплатників).

Очевидно, як і інші гравці на ринку, Собчак жорстко вбудована в систему цензури російських ЗМІ. Якщо вірити злитій інформації, вона спілкувалася з Володимиром Табаком, керівником пропагандистського АНО «Діалог», та Олексієм Немерюком, головою департаменту торгівлі та послуг Москви, про те, як її медіапроекти реагують на повістку новин.

Судячи з листування, Володимира Табака та його кураторів у Кремлі дуже розсердило інтерв’ю, яке Собчак взяла у Іллі Ремесла — провладного блогера, який раптово виступив проти Володимира Путіна, і після цього потрапив до психіатричної лікарні. Ось як Собчак та Тютюн його обговорювали.

Собчак: Ну якщо серйозно, я й справді винна. І це розумію. Я щиро вважаю, що такий мудак із цими тезами вигідний зараз свк. Але, звичайно, можу помилитися, бо прямо ніхто це не визнає. Тож ось так.

Тютюн: Хочу, щоб ти жила у відчутті, що я можу тебе не пробачити.

Собчак: Я так і живу (

Тютюн: Не знаю, чи я зможу після цього спілкуватися як раніше (

А ось як Собчак скаржилася на цензуру під час висвітлення бензинової кризи у Москві. Судячи з звернення «Леш», вона адресувала цю скаргу першому заступнику голови апарату мерії Москви Олексію Немерюку, який вважається неформальним керівником політблоку мерії.

-Ми вже мали таку історію. Ми поставили посаду про московську заправку. Москва надіслала спростування. Ми відправили нашого журналіста на це заправлення. І далі під запис розмову, що просто зателефонували на заправку від Москви і сказали: “Приберіть вивіску, що немає бензину”. Хоча вивіска до цього була, і вона була показана. <…> Зараз така сама історія. Ми ставимо, що у нас є все відео, всі докази, а вони пишуть: «Це неправда». <…> Ну, є ж проблема з бензином, ми ж відразу сказали, що ми не можемо про це не писати. <…> Що нам із цим робити? Ми й раді не писати… І вони спілкуються зараз із нами так, начебто у нас про це є домовленість. Але ми маємо інші домовленості, ми їх виконуємо. А з того боку, нам уже диктують кожну річ — це можна, це не можна. Ну, нам так теж працювати, Льош. <…> Ми готові на все йти в рамках домовленостей, які можемо виконувати, але не можемо просто ставити фейки в канал. Давай зустрінемося ще раз це обговоримо. Ми маємо папери підписані, ми зі свого боку все робимо, а у відповідь у нас ні ексклюзивів, ні обіцяних якихось історій, які ми прописували, і по три дні чекаємо на відповідь.

А ще сварки через те, як канали Собчак висвітлювали найбільшу атаку дронів на Москву

18 червня Москва зазнала найбільшої з початку війни атаки українських безпілотників, внаслідок якої постраждали у тому числі Московський НПЗ та торговий центр «Садівник».

Зі злитого листування випливає, що Собчак отримала від Кремля претензії за те, як ця атака висвітлювалася в телеграм-каналі «Обережно, Москва». Black Mirror виклав голосове повідомлення, записане, як стверджується, Володимиру Табаку (тема розмови з цього уривка незрозуміла, але «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що йдеться саме про атаку 18 червня). Як і з Немерюком, у цій розмові Собчак посилається на якісь «договореності» між нею та владою.

Я зараз підготую всі документи. Але дивись, об’єктивно. Вибач, я теж була емоційна, але ти знаєш: коли є одвірок, я завжди готова визнати, як за Ремеслом. Але тут не та ситуація. У нас … є якийсь там дим, пожежа, але я тобі зараз 100 надішлю таких же посилань … Просто коли ебут, хотілося б розуміти, за що. <…> Я сиджу весь ранок у редакції, [шукаю] всіма каналами, такого не було, це якийсь гон. Хочеться конкретно [дізнатися], яка є претензія, та поговорити про це. <…> Що конкретно порушує якісь домовленості. Вони у нас є, всі виконуються.

Також хакери опублікували діалог нібито між Собчаком та головним редактором її новинних проектів Сергієм Тітовим. Судячи зі скріншотів, він також був присвячений атаці на Москву 18 червня і відбувся за кілька днів після неї. Собчак вимагала від Титова скласти звіт про те, як висвітлювалася атака.

Собчак: Я дуже чекаю на документ і твоє бачення ситуації. Але чесно, мене заебало отримувати від тебе проблеми рівно в той момент, коли все гаразд. Я ставитиму директора, якщо ти продовжуєш мене наїбувати. <…> Я чекаю протягом години докладний документ, як я надіслала.

Титов: Я все розпишу. Але я справді пропоную вам зручну лазівку, як було багато разів – скажіть, що у вас некерований дурень сидить, і звільніть мене, це зніме їхній негатив.

Собчак: Сергію, блять, чи можна не створювати негатив? Я не збираюся ставати іноагентом через тебе та постійних виебонів.

Титов: У вас уся країна у вогні, я не можу не писати правду. І брехати я не збираюся.

Собчак: Блять, заради чого? Чому ти постійно підставляєш тих, хто прикриває твою дупу? <…>

Титов: Я і так хочу повіситися, бо ми нічого не пишемо ні про бензин (крім офіціалки), ні про викрадення людей у ​​Пензі з вулиць. І мені ніхто не казав, що не треба, я сам не ставлю це, щоби нікого не злити.

Собчак: Тебе брехати не просить ніхто.

Титов: Писати, що бензин скрізь є і все супер – це брехня, у нас 122453465746547563 звернень щогодини, що його немає ні хуя. І ми їх не ставимо.

Собчак: Але ти порушуєш закон і зрештою сядеш, ти заебал реально з цією хуйнею. Чому інакше набрати передплатників не виходить? <…> Чому тебе тільки гівно постійно цікавить?



Титов: Щодо палива — у нас тисячі звернень з усієї країни, що пизда. <…> Ставити позитив — це самогубство, і я такого не робитиму. Ми перейшли на офіціалку на цю тему, але писати, що все заебись, коли все хуево, — це радянське ЗМІ.

Також Black Mirror опублікував записку про те, як телеграм-канал “Обережно, Москва” висвітлював атаку на Москву 18 червня. Можливо, це і є звіт, який Собчак вимагала від Титова. У ньому наголошується, що всі пости про наліт були засновані на офіційних джерелах, а зображення не показували наслідки ударів — на відміну від інших провладних телеграм-каналів, які широко публікували тригерний відеоконтент з пожежами, сильними задимленнями в Москві. Black Mirror стверджує, що за допомогою таких записок Собчак неодноразово звітувала про роботу своїх ЗМІ перед адміністрацією президента та мерією Москви.