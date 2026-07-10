Державна установа «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» в оздоровчий сезон щотижнево проводить моніторинг циркуляції збудників інфекційних захворювань в водному середовищі в межах офіційних пляжів та рекреаційних зон.

Про результати дослідження проб води, відібраних 6 липня поточного року, повідомили в МОЦКПХ, передає Інше ТВ.

Зокрема, на пляжі «Стрілка» в м. Миколаїв, пляжі «Райдуга» в м. Первомайську, міських пляжах в м. Південноукраїнськ та м. Нова Одеса, Софіївському водосховищі (місце для купання дітей Комунального закладу «Табір відпочинку «Пелагіївський» в селі Пелагіївка Баштанського району), а також на пляжі «Чайка», рекреаційній зоні «Намив» в м. Миколаїв та Тилігульському (рекреаційні зони с. Коблево та с. Українка) лимані за мікробіологічними показниками вода відповідала державним медико-санітарним нормативам.

А ось з бактеріологічно досліджених 2-х проб води з річки Бульбока, відібраних в межах селищного пляжу в Кривому Озері, виділено кишкову паличку та кишкові ентерококи. Селищному голові Кривоозерської селищної громади повідомлено про незадовільні результати води з річки Бульбока.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині протягом тижня 26 червня – 2 липня 2026 року збільшилася кількість випадків гострих кишкових інфекцій