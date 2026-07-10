Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала ще чотирьох учасників нападу на військових та правоохоронців, що стався 8 липня у Львові.

За матеріалами справи, затриманими є: 21-річний і 45-річний мешканці Львова та двоє 28-річних військових, один з яких самовільно залишив військову частину, передає пресцентр СБУ.

Під час досудового розслідування задокументовано, що фігуранти були найбільш активними учасниками події. Вони блокували рух службового автомобіля військовослужбовців, стрибали на ньому та пошкодили транспортний засіб.

Наразі затриманим готують повідомлення про підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період);

ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби).

Нагадаємо, подія сталася на проспекті Червоної Калини у Львові під час проведення військовими та поліцейськими заходів оповіщення.

Раніше СБУ та Національна поліція вже затримали одного з учасників заворушень, який під час інциденту напав на поліцейського та завдав йому тілесних ушкоджень.

Наразі тривають слідчі дії та оперативні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Комплексні заходи проводять співробітники СБУ у Львівській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

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