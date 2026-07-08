Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

-Зустрілися з Президентом Польщі Каролем Навроцьким. Була важлива і потрібна розмова, ми говорили більше години.

Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти обʼєднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог, повідомив Зеленський.

Перед тим прессекретар президента повідомив про цю зустріч так:

«Щойно завершили. Була довгою».

Навроцький після зустрічі заявив, що сторонам не вдалося вирішити історичні суперечки, але діалог продовжиться.

Президент Польщі зазначив, що Варшава жорстко реагує на глорифікацію УПА через її роль у Волинській різанині.

При цьому Навроцький наголосив, що Україна та Польща залишаються партнерами через загальну загрозу з боку Росії.