У Миколаєві поліцейські затримали молодика, причетного до скоєння хуліганських дій та завдання тяжких тілесних ушкоджень відвідувачу магазина.

Конфлікт між двома жінками у супроводі двох чоловіків стався на касі супермаркету. Внаслідок сутички між молодиками один із них дістав пневматичний пістолет та здійснив постріли, поціливши у око опонента. На місці події поліцейські оперативно затримали причетного. Його дії слідчі кваліфікували одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Вчора, 7 липня близько 22:20 до чергової частини Миколаївського районного поліції надійшло повідомлення, про те що в торгівельній залі магазину на вулиці Євгена Логінова відбувається бійка та невідомий здійснює постріли з пістолета.

На місце події оперативно прибули екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група, слідчі та оперативники Миколаївського районного управління та оперативники управління карного розшуку обласного главку поліції.

У ході проведення першочергових слідчо-оперативних заходів поліцейські з’ясували, що на касі супермаркету відбувся конфлікт між двома відвідувачками у супроводі двох чоловіків, який переріс у бійку між молодиками. Під час сутички 21-річний чоловік дістав пневматичний пістолет та здійснив кілька пострілів. У результаті хуліганських дій молодик поцілив в область ока 23-річному чоловіку, чим спричинив тілесні ушкодження.

З місця події чоловіка забрала швидка. Наразі потерпілий перебуває у лікарні, його стан медики оцінюють, як задовільний.

Знаряддя злочину – пневматичний пістолет, правоохоронці вилучили та направили на дослідження.

21-річного зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.