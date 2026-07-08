У середу, 8 липня, Миколаївщину з робочим візитом відвідав Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Про це пише Миколаївська обласна державна адміністрація.

Під час поїздки він ознайомився зі станом підготовки енергетичної інфраструктури області до осінньо-зимового періоду 2026/27 років, оглянув ключові енергетичні об’єкти, хід виконання робіт із облаштування споруд фізичного захисту, з проєктом нового будівництва когенераційної станції та реалізацію проєктів у рамках Плану стійкості Миколаївської області.

Так, Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр енергетики України Денис Шмигаль наголосив на важливості своєчасної підготовки енергетичної системи до проходження наступного опалювального сезону та забезпечення надійного захисту критичної інфраструктури.

Також Денис Шмигаль повідомив, що для потреб Миколаївщини буде передано 26 силових трансформаторів різної потужності, які допоможуть підтримувати енергетичну стійкість області. Він подякував партнерам із Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), за підтримки яких було закуплено це обладнання, та зазначив, що наразі очікуються необхідні рішення місцевої влади.

Окрім цього, зі складів і хабів Міністерства енергетики Миколаївщина вже отримала вісім сучасних комплектів трансформаторних підстанцій. Ця гуманітарна допомога надійшла від німецького товариства GIZ, яке продовжує системно допомагати Україні зміцнювати енергетичну стійкість.

Він також зазначив, що з 2022 року підприємства паливно-енергетичного комплексу Миколаївщини отримали гуманітарну допомогу загальною вагою понад 2 619,5 тонни.

Своєю чергою начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що область продовжує системну роботу з відновлення та посилення стійкості енергетичної інфраструктури, враховуючи виклики воєнного часу.

Також Денис Шмигаль провів нараду за участі начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, першого заступника начальника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова, заступника начальника Миколаївської ОВА Валентина Гайдаржи, Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича, керівників енергетичних підприємств та представників місцевої влади щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 років.

Під час наради основну увагу приділили загальному стану підготовки області до проходження осінньо-зимового періоду, виконанню робіт із захисту основних енергетичних об’єктів, а також готовності електромереж і газового господарства до роботи в умовах підвищених навантажень.

Відповідні доповіді представили начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, т.в.о. генерального директора АТ «Миколаївобленерго» Михайло Білас, директор Миколаївського регіонального центру обслуговування мережі ПрАТ «НЕК «Укренерго» Олександр Спеціальний та технічний директор Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Володимир Шаповал.

Крім того, Денис Шмигаль передав державну нагороду, орден «За мужність» III ступеня, працівнику ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».