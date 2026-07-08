Міністерство закордонних справ України взяло до уваги ухвалення доповіді Європейського парламенту щодо звіту Європейської Комісії стосовно України за 2025 рік та привітало сильні сигнали підтримки України як у протистоянні РФ, так і на шляху до ЄС, зазначив речник МЗС Георгій Тихий, у той же час назвавши недоречним включення у документ питань українсько-польського історичного діалогу.

“На жаль, під час розгляду окремі політичні гравці вирішили використати майданчик Європейського парламенту для привернення уваги до двосторонніх питань українсько-польського історичного діалогу та внесення до документа відповідних правок. Вважаємо такі дії недоречними. Україна та Польща мають обговорювати складні історичні питання саме у двосторонньому форматі та у межах фахового діалогу між істориками, експертами та профільними державними інституціями. Для цього є відповідні платформи, зокрема Конгрес істориків”, – сказав Тихий журналістам у середу, передає Інтерфакс-Україна.

Він наголосив на незмінній позиції української сторони у тому, що український та польський народи є партнерами та союзниками, яких об’єднує спільна відповідальність за безпеку Європи та спільна протидія головній загрозі – російській агресії.

“Саме тому зусилля наших держав і партнерів мають бути спрямовані на зміцнення єдності та спільну протидію РФ. Підтверджуємо незмінну готовність України до конструктивного українсько-польського діалогу з усіх складних питань спільної історії, що відповідатиме довгостроковим інтересам обох держав і зміцненню європейської єдності”, – сказав Тихий.

Як повідомлялося, в своїй резолюції Європарламент привітав відкриття першого основного блоку переговорів про вступ України до ЄС у червні 2026 року та висловив сподівання, що наступні блоки будуть розпочаті найближчим часом.

“460 голосами “за”, 136 “проти” та 59 утрималися, Парламент закликав до конструктивної дискусії щодо шляхів просування європейської інтеграції України з урахуванням стратегічних інтересів ЄС. Депутати Європарламенту наголошують, що держави-члени ЄС повинні враховувати динаміку подій у країнах-кандидатах, зокрема спроби Росії підірвати громадську підтримку вступу до ЄС, та працювати над зміцненням майбутньої безпеки України та європейського континенту”, – повідомляє пресслужба Європарламенту.

У представленому в ЄП звіті щодо ходу реформ в Україні високо оцінюються надзвичайні зусилля України щодо зміцнення демократичних інститутів та забезпечення принципу поділу влади в умовах війни. Щодо питання майбутніх виборів у тексті підкреслюється важливість надання достатнього часу для забезпечення дотримання необхідних стандартів та умов для проведення вільних і справедливих виборів після скасування воєнного стану.