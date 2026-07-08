Союзники по НАТО близькі до знакової угоди про розширення мережі паливних трубопроводів часів Холодної війни до Східної Європи та Туреччини, метою якої є забезпечення цих країн постачанням палива у разі кризи.

Очікується, що рішення буде оголошено в середу на щорічному саміті НАТО в Анкарі після того, як після років обговорень було досягнуто консенсусу щодо просування плану вперед, повідомляють люди, знайомі з цим питанням, які анонімно обговорювали приватні переговори. Трубопроводи з’єднують військові бази, допомагаючи з постачанням палива у разі кризи, пише Bloomberg.

Ця ініціатива відображає зростаюче занепокоєння тим, що трубопроводи, зосереджені у Західній Європі, можуть бути недостатніми для підтримки масштабних операцій поблизу кордонів Росії. Більшість країн на східному фланзі покладаються на дорожню або залізничну інфраструктуру, яка більш вразлива до перевантажень та нападів.

Проект готовий стати найбільшою інвестицією, яку коли-небудь здійснювала Організація Північноатлантичного договору, а його вартість може сягнути 30 мільярдів доларів протягом двох десятиліть, повідомило одне з джерел.

Технічні деталі, включаючи структуру фінансування та порядок розширення, все ще потребують узгодження в найближчі тижні, сказали вони.

Речник НАТО не одразу відповів на запит про коментар.

Очікується, що НАТО забезпечить основну частину фінансування, а східні країни покриють решту витрат, повідомили джерела, додавши, що точні деталі все ще обговорюються. Польща, країни Балтії, Румунія, Болгарія та Туреччина будуть основними бенефіціарами.

Дипломати сперечалися з цього питання минулого тижня, завершуючи заяву для лідерів, яку вони мають схвалити на саміті в Анкарі, оскільки Польща прагнула забезпечити досягнення згоди щодо продовження трубопроводу під час зустрічі.

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НАТО роками вивчає можливість розширення так званої Центральноєвропейської трубопровідної системи на схід, але масштаби проекту викликали занепокоєння у багатьох союзників щодо його неможливості сталого розвитку.

Проект має на меті покращити здатність альянсу постачати паливо літакам, транспортним засобам та військовим об’єктам. Його значення лише зросло після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.