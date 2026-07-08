російські пропагандисти розповсюджують наратив про те, що у Німеччині “не знають, як змусити українців перестати жити на соціальні виплати й почати працювати”. Насправді українці дедалі активніше інтегруються на німецький ринок праці, повідомляє УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

Згідно з даними Федерального агентства зайнятості Німеччини, у червні 2026 року майже 393 000 українців були працевлаштовані. Це на 70 000 більше, ніж роком раніше.

При цьому, 86% усіх працевлаштованих українців працюють на роботах із повним соціальним страхуванням. Саме такі працівники сплачують внески до німецької системи соціального страхування.

Також у червні 2026 року близько 679 тисяч українців отримували базову соціальну допомогу, тоді як роком раніше таких було близько 727 тисяч. Тобто за рік їхня кількість скоротилася приблизно на 48 тисяч – йдеться в публікації.

Як зазначають у Центрі стратегічних комунікацій, українці залишаються однією з найскладніших груп для інтеграції. Більшість дорослих біженців становлять жінки – значна частина з них самостійно виховує дітей. Ще багато людей лише завершують мовні та інтеграційні курси.

Процес працевлаштування є поступовим. Реальна статистика демонструє не “небажання працювати”, а стале зростання зайнятості та поступове зменшення залежності від соціальної допомоги – зазначили в Центрі.