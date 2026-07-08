Про свої враження від зустрічі з президентом Трампом президент Зеленський повідомив у соцмережі.

© Press Service Of The President Of Ukraine / YPV.2026

© Press Service Of The President Of Ukraine / YPV.2026

© Press Service Of The President Of Ukraine / YPV.2026

-Хороша зустріч із Президентом Трампом та його командою. Вдячний за важливий акцент на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів. Обговорили з Президентом Трампом деякі ідеї, які могли б зміцнити наші позиції та наблизити мир. Розраховую, що наші команди оперативно опрацюють усе, що було обговорено сьогодні. Ми також говорили про дипломатію: намагаємося зробити так, щоб вона спрацювала. Продовжимо продуктивно працювати, щоб це сталося. Дякую!