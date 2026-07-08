8 липня стало відомо, що США більше не будуть дотримуватися режиму припинення вогню з Іраном. Ба більше, Вашингтон відмовляється від переговорів із Тегераном.

З такою заявою виступив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DRM News.

Під час саміту НАТО в Анкарі американський лідер розкрив причини свого рішення.

Так, Трамп заявив, що іранський режим намагався його вбити.

“Ми не дозволимо божевільним іранцям отримати ядерну зброю. Іран намагався мене вбити й знищив тисячі власних громадян. Не думаю, що вони самі розуміють, що роблять. Ми витратили на них надто багато часу, і нам доведеться зробити там те, що необхідно”, – заявив Трампа.

На тлі останніх подій президент США кілька разів назвав іранців “божевільними” та “злими”.

Ба більше, він зізнався, що їх ненавидить.

“Вони – невдахи. Інакше вони давно уклали б із нами угоду. Ми вже ліквідували їхнє перше керівництво, а потім і друге. Це злі й хворі люди. Їх потрібно знищити під корінь, як ракову пухлину”, – додав Трамп.

За його словами, для США режим припинення вогню з Іраном завершився, а меморандум про взаєморозуміння скасовано.

“Я більше не зацікавлений у веденні переговорів з Іраном”, – підсумував Трамп.