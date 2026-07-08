США завдали серію ударів по Ірану, вразивши понад 80 різних цілей противника, в ніч на 8 липня. Причиною атаки стали іранські удари по трьох торгових кораблях, здійснені у вівторок 7-го числа. Про це свідчить пост Центрального командування США (CENTCOM), пише Кореспондент.

“Сили Центрального командування США завершили новий раунд наступальних ударів по Ірану, вразивши понад 80 цілей високоточними боєприпасами як негайну відповідь на останні атаки Ірану на торгові судна, що йдуть через Ормузьку протоку”, – йдеться в публікації.

Війська завдали ударів по:

іранським системам ППО;

мережам управління та контролю; береговим радіолокаційним станціям;

протикорабельним ракетним комплексам;

і більш ніж 600 катерам Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

В CENTCOM нагадали, що Іран нещодавно атакував три торгові судна, які проходили через Ормузьку протоку:

танкер Аль-Рекайят під прапором Маршаллових островів;

танкер Ведьян під прапором Саудівської Аравії;

танкер Кіпр Просперіті під прапором Ліберії.

“Невиправдана агресія з боку іранських сил є явним та небезпечним порушенням режиму припинення вогню та підриває свободу судноплавства”, – резюмували у CENTCOM.