Після скасування США дозволу на продаж іранської нафти під загрозою опинилися близько 63 млн барелів сировини, яка вже перебуває на танкерах у морі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

За оцінками агентства, заснованими на даних Vortexa, іранська нафта зараз перебуває на суднах у Перській затоці та інших районах азійських вод. Більшість танкерів не мають визначеного пункту призначення або вказують, що готові прийняти замовлення, що свідчить про відсутність покупців.

Наприкінці червня Вашингтон дозволив Ірану протягом 60 днів продавати нафту без застосування американських санкцій. Однак цей дозвіл достроково скасували після атак на комерційні судна в Ормузькій протоці.

За даними Bloomberg, саме тимчасове послаблення санкцій сприяло різкому збільшенню експорту іранської нафти. Тепер продаж цих обсягів значно ускладниться, що може позбавити Тегеран одного з головних джерел валютних надходжень.

Організація United Against Nuclear Iran повідомила, що після укладення тимчасової угоди зафіксувала щонайменше 19 партій іранської нафти та нафтопродуктів, а також 46 танкерів, завантажених іранською нафтою біля узбережжя країни.

Як зазначає Bloomberg, ще до скасування винятку Іран мав труднощі з пошуком покупців. За словами трейдерів, останніми днями іранські постачальники активно пропонували нафту нафтопереробним заводам Японії, Південної Кореї та Тайваню, однак підтверджених угод за межами Китаю не зафіксовано. Експерти вважають, що тепер Тегерану, ймовірно, доведеться продавати нафту зі значними знижками, щоб знайти нових покупців.