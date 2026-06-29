«Має бути більше захисту для людей від таких жахливих ударів». Саме так прокоментував сьогоднішні атаки росіян по Дніпру і Запоріжжю Президент України Володимир Зеленський.

«Росія завдала ракетного удару по Дніпру, по інфраструктурі. На місці зараз триває рятувальна операція. Залучені всі служби, допомагають людям усім необхідним. На жаль, станом на зараз відомо, що пʼять людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Двадцять девʼять людей поранені внаслідок цього удару.

Був сьогодні російський удар по Запоріжжю, по звичайній маршрутці. Троє людей загинули через цю атаку дроном. Мої співчуття. Шестеро людей поранені, і серед них дитина. У Нікополі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках, по пожежній автівці. Били по енергетиці на Сумщині, Одещині, Чернігівщині. Також були удари по Херсону та Харківщині.

Дуже важливо протидіяти цьому російському терору. Має бути більше захисту для людей від таких жахливих ударів. Передусім нам треба антибалістика. Важливо, щоб у Європі робота над власним антибалістичним захистом була максимально активною. Свої системи, ракети. Чим швидше таких можливостей стане більше, тим більше життів вдасться захистити», – мовиться в коментарі Президента.

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