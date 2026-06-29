Цими вихідними акваторія Миколаївського яхт‑клубу відбулася перша в сезоні Екологічна регата памʼяті С. Шаповалова, присвячена Дню Конституції України серед крейсерсько-перегонових яхт.

Про результати регати повідомили в фейсбук-групі ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний Яхт-клуб», передає Інше ТВ.

Переможцями та призерами змагань стали:

1 група

І – екіпаж яхти Serenity (капітан Сафін Рустам);

ІІ – екіпаж яхти «Отрада» (капітан Андрій Бакуткін);

ІІІ – екіпаж яхти «Ерідан» (капітан Шишкін Михайло).

2 група

І – екіпаж яхти «Наварін» (капітан Олександр Жолудь);

ІІ – екіпаж яхти «Антей» (капітан Наталія Кубицька);

ІІІ – екіпаж яхти Viktoria Sport (капітан Олександр Кузьмін).

3 група

І – екіпаж яхти «Тайфун» (капітан Данііл Бондаренко);

ІІ – екіпаж яхти «Синоп» (капітан Поставчук Віталій);

ІІІ – екіпаж яхти «Чайка» (капітан Олександр Ранцев).

4 група

І – екіпаж яхти «Союз-М» (капітан Андрій Давидов);

ІІ – екіпаж яхти Leksa (капітан Тіганов Олег);

ІІІ – екіпаж яхти Fiesta (капітан Сергій Бондаренко).

Організаторами змагань виступили керівник ВП ГО Миколаївської обласної федерації вітрильного спорту Юрій Журавльов та капітан яхти «Вікторія» Олександр Кузьмін, суддею змагань був Андрій Буйбаров.

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