Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який 22 червня оголосив про свою відставку, може претендувати на посаду генерального секретаря НАТО, коли вона стане вакантною у 2028 році, пише ЛБ.

Видання зазначає, що прихильники Стармера вже доклали чимало зусиль, аби довести його авторитет на саміті G7 у червні, і водночас зазначає, що йому буде важко заручитися підтримкою усіх 32 країн, оскільки укладання політичних угод “не є сильною стороною” Стармера.

Незважаючи на те, що ця посада обирається без формального голосування, вона вимагає політичної згоди всіх країн-членів НАТО щодо єдиної кандидатури.

Також видання називає відносини Стармера з президентом України Володимиром Зеленським “настільки близькими, що вони інколи випадково телефонують одне одному” (маючи на увазі так званий pocket dial, коли телефон здійснює виклик на номер, який часто зустрічається в історії дзвінків).