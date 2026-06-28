Наступний тиждень в Україні буде спекотним. Водночас місцями також й трохи дощитиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 29 червня, в Україні прогнозується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях – від +26 до +32 градусів;

у східних областях – від +24 до +30 градусів;

у центральних областях – від +29 до +33 градусів;

у південних областях – від +26 до +32 градусів;

у західних областях – від +34 до +37 градусів.

У вівторок, 30 червня, в Україні також буде спекотно. У кількох областях можливі невеликі дощі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях – від +29 до +33 градусів;

у східних областях – від +26 до +32 градусів;

у центральних областях – від +30 до +35 градусів;

у південних областях – від +30 до +35 градусів;

у західних областях – від +31 до +36 градусів.

У середу, 1 липня, невеликий дощ можливий лише в одній області.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях – від +30 до +34 градусів;

у східних областях – від +26 до +31 градусів;

у центральних областях – від +29 до +32 градусів;

у південних областях – від +25 до +32 градусів;

у західних областях – від +31 до +34 градусів.

У четвер, 2 липня, дощитиме на заході. Там температура трохи впаде.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях – від +28 до +33 градусів;

у східних областях – від +29 до +33 градусів;

у центральних областях – від +29 до +34 градусів;

у південних областях – від +26 до +33 градусів;

у західних областях – від +21 до +32 градусів.

У п’ятницю, 3 липня, майже по Україні дощитиме, на сході – спека.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях – від +25 до +32 градусів;

у східних областях – від +30 до +34 градусів;

у центральних областях – від +29 до +34 градусів;

у південних областях – від +27 до +34 градусів;

у західних областях – від +22 до +28 градусів.