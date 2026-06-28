Уряд Польщі запропонував Німеччині виплачувати жертвам нацистських переслідувань по 10 тисяч злотих на рік. Така вимога є значно скромнішою за попередні претензії Варшави щодо багатотрильйонних репарацій. Про це повідомляє УНН із посиланням на Spiegel.

За інформацією видання, польська сторона пропонує щорічно виплачувати кожному постраждалому по 10 тисяч злотих (близько 2 333 євро). Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль раніше висловився на підтримку компенсацій польським жертвам нацистського режиму, однак питання джерел фінансування поки що залишається невирішеним.

За оцінками, нині в Польщі проживає близько 50 тисяч жертв нацистських переслідувань. Як зазначає Spiegel, реалізація такої ініціативи коштуватиме Німеччині близько 100 мільйонів євро в перший рік, а загалом – приблизно 300 мільйонів євро.

Видання нагадує, що у 2022 році попередній польський уряд вимагав від Берліна репарації у розмірі 6,22 трильйона злотих (понад 1,3 трильйона євро), однак Німеччина відмовилася їх виплачувати, пославшись на відсутність правових підстав.