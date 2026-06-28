Кишинів має намір активніше піднімати питання незаконної присутності російських військ у Придністров’ї на міжнародному рівні.

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду, пише ЛБ.

За словами Санду, Придністровський регіон є невід’ємною частиною Молдови, а його майбутнє розглядається у контексті європейської інтеграції країни. Водночас ключовою проблемою залишається присутність російських військових на території регіону.

“Придністровський регіон – частина Республіки Молдова… Сподіваємося, разом ми зможемо вирішити цю проблему”, – зазначила вона.

Президентка підкреслила, що питання вступу Молдови до Євросоюзу вирішується в Брюсселі, а не в Москві.

Вона також припустила, що в разі переговорів щодо завершення війни в Україні Європейський Союз може підняти й питання Придністров’я, зокрема щодо мирного виведення російських військ.

Санду додає, що виведення російських сил із регіону є одним із ключових пріоритетів держави.