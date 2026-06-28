Національний банк України підтримує обсяги продажу валюти на рекордному рівні. Про це пише Кореспондент.

Так, на поточному тижні за п’ять робочих днів НБУ продав 1 млрд 319 млн доларів на міжбанківському валютному ринку, що практично відповідає показнику минулого тижня (1 млрд 396 млн доларів). Цей обсяг є третім з початку року. Вже третій тиждень поспіль регулятор продає понад 1 млрд доларів.

Загалом за останні шість місяців Нацбанк продав на міжбанку 22 млрд 704 млн доларів і взагалі не купував валюту. Регулятор забезпечує попит ринку виключно за рахунок власних резервів.