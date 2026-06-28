Переговори щодо створення постійної бази американських військ у Польщі перейшли на новий етап після позитивної реакції Пентагону на відповідну пропозицію Варшави. Про це повідомляє УНН із посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша.

За словами очільника польського Міноборони, наразі у Пентагоні триває перегляд розміщення американських сил, який стане основою для подальших рішень. Він також зазначив, що близько 60% поляків підтримують створення постійної військової бази США на території країни.

Після позитивної відповіді секретаря оборони США на мою пропозицію ми перебуваємо на наступному етапі переговорів. У Пентагоні триває перегляд сил, який стане основою для подальших рішень – заявив Косіняк-Камиш.

Міністр наголосив, що збільшення американської військової присутності означатиме посилення стримування та підвищення безпеки Польщі.