Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив на засіданні Ради безпеки ООН, що терпіння України не безмежне, і натякнув на можливу зміну підходів Києва, якщо орган продовжить зволікати з реакцією на російську агресію, пише Iнтерфакс.

“За останні 15 місяців Україна неодноразово закликала Раду Безпеки прийняти резолюцію для повного і безумовного припинення вогню. Та, на жаль, протягнута рука України так і залишилась висіти у повітрі”, – сказав він.

За його словами, Київ готовий до прямих переговорів з Росією заради досягнення міцного й справедливого миру відповідно до Статуту ООН, однак це не означає безмежного очікування.

“Однак наше терпіння не безмежне. Раді Безпеки варто подумати, наскільки довго можна використовувати підхід “почекаємо і побачимо” – якщо це триватиме, не виключено, що Україна модифікує свої підходи”, – заявив Мельник.

Він також підкреслив, що припинення вогню по фактичній лінії розмежування вже є компромісом з боку України.

Завершуючи виступ, дипломат звернувся безпосередньо до представника Росії: “Вам ніколи не вдасться утримати окуповані землі. Ніколи. Забирайтеся з України якнайшвидше”.