Поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму протягом останньої доби було зафіксовано 19 землетрусів. Про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю, пише УНН.

За інформацією центру, серія підземних поштовхів сталася 22 червня в районі Кримського півострова та прилеглої акваторії Чорного моря.

Серед зареєстрованих землетрусів найпотужнішим став поштовх магнітудою 4,5. Також фахівці зафіксували землетруси магнітудою 4,2, 3,8, 3,6, 3,6 та 3,3.

У Головному центрі спеціального контролю повідомили, що частину землетрусів зареєстрували поблизу узбережжя Криму, інші – безпосередньо в районі півострова.

Інформації про постраждалих чи руйнування наразі немає.

Кримський регіон належить до сейсмічно активних зон України. Найчастіше землетруси в цьому районі відбуваються в акваторії Чорного моря поблизу південного узбережжя півострова.