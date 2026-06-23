Російські окупанти обстріляли інфраструктуру “Укрпошти” в кількох прифронтових містах. Через небезпеку компанія вимушено змінила формат роботи.

Про це заявив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби компанії.

У Сумах через ворожі атаки зазнали пошкоджень сортувальний центр, адміністративна будівля та поштове відділення. Сортувальний центр і відділення вже відновили роботу та обслуговують клієнтів, а в адмінбудівлі триває ліквідація наслідків.

Ворог також не припиняє бити по прифронтових містах області, зокрема по Білопіллю та Ворожбі. Смілянський наголосив, що у Білопіллі “Укрпошта” є єдиною компанією, яка працює там разом із комунальниками, поліцією та ДСНС.

“Ми розуміємо свою відповідальність, зокрема й за безпеку людей, тому перевели ці населені пункти на обслуговування пересувними відділеннями, які працюють залежно від безпекової ситуації”, – повідомив він.

У Нікополі окупанти почали цілеспрямовано “полювати” на автомобілі компанії. Щоб уберегти працівників і транспорт, “Укрпошта” розробляє нові безпекові маршрути, деталі яких не розголошує.

Попри постійні загрози, компанія продовжує надавати всі послуги мешканцям Нікополя. Однак клієнтів попереджають про можливі тимчасові зміни в розкладі роботи.