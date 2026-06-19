Іран закрив Ормузьку протоку та на невизначений термін призупинив переговори зі США після ударів Ізраїлю по Лівану.

Ізраїль завдав понад сотню авіаударів по Лівану. У результаті загинуло 35 мирних жителів, понад 60 отримали поранення.

У відповідь Іран відмовився зустрічатися з представниками США у Швейцарії та заявив, що закриває Ормузьку протоку доти, доки Ізраїль не вийде з Лівану.

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір заявив, що кров ізраїльтян не продається.

«З усією повагою до американців, Ізраїль повинен чітко дати зрозуміти всьому світу, що кров наших дітей і безпека наших громадян не є чиєюсь власністю. Весь Ліван повинен горіти. Наш найвищий обов’язок — захищати громадян Ізраїлю та солдатів ЦАХАЛу, і це зобов’язання стоїть вище за всі інші міркування.

Я кажу прем’єр-міністру, навіть під час наших зустрічей: за кожну сльозу ізраїльської матері мають плакати тисяча ліванських матерів.

Досить грати в пінг-понг. На Близькому Сході не перемагають стриманими реакціями та терпимістю — треба збожеволіти. Знищити. Перемогти терор», — заявив Бен-Гвір після нічних ударів Ізраїлю по південному Лівану.

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