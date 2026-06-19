У Миколаївській області фіксують покращення безпекової ситуації завдяки посиленню систем протиповітряної оборони та зменшенню інтенсивності обстрілів.

Про це в кулуарах форуму «Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку» в коментарі кореспондентці Новини.LIVE повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Кім сказав, що після того, як ЗСУ відбили Херсон, ситуація з обстрілами на Миколаївщині покращилася. А тепер і ППО стало працювати ефективніше.

-Ми сконцентровані на ППО… кількість обстрілів зменшилася, і підвищився відсоток збиття.

За словами очільника області, це безпосередньо вплинуло на рівень безпеки цивільного населення.

-У 2022 році це було близько 500 загиблих, зараз — 2–3 людини, — додав Кім.

В ОВА зазначають, що регіон поступово переходить від кризового реагування до етапу відновлення та розвитку інфраструктури завдяки стабілізації ситуації з обстрілами.